Chauffeur botst na vlucht voor BOB-controle Kristof Pieters

23 augustus 2020

09u57 1 Sint-Niklaas Een bestuurder heeft zaterdag een ongeval veroorzaakt nadat hij een BOB-controle ontvluchtte in Sint-Niklaas. De man bleek onder invloed van drugs en alcohol.

De politie wou de chauffeur zaterdagochtend rond 3 uur controleren in de omgeving van de Houtbriel. De bestuurder gaf echter plankgas. In zijn haast om aan de controle te ontsnappen, veroorzaakte hij nog een ongeval, gelukkig met enkel stoffelijke schade. De patrouille kon hem iets verder aan de kant zetten. Het onderzoek is nog lopende. De chauffeur bleek niet alleen onder invloed maar stuurde ook zonder rijbewijs.