Chaos aan vernieuwde schoolomgeving in Puivelde: “Situatie is er niet op verbeterd” - Schepen kwaad: “Wie rijdt er nu in plantvakken?" Joris Vergauwen

24 september 2019

18u45 1 Sint-Niklaas De eerste schoolweken zijn in Puivelde behoorlijk chaotisch verlopen, op straat dan. De vernieuwde schoolomgeving krijgt er heel wat kritiek. “De vernieuwing is zeker geen verbetering”, klinkt het. De vele auto’s in de ochtend- en avondspits kunnen er elkaar moeilijk kruisen, waardoor er in de plantvakken en op het fietspad wordt gereden. “Wie rijdt er nu in plantvakken? Dit is frustrerend”, reageert schepen voor Openbare Werken Carl Hanssens (N-VA).

In augustus werden een achttal schoolomgevingen in Sint-Niklaas en de deelgemeenten heringericht. Bedoeling van de stad is om overal aan de scholen een uniforme inrichting te voorzien, onder meer met pinklichten, led’s in het zebrapad, visualisaties op de weg, opvallende fietspaden en groenelementen. Op alle plaatsen waar dat gebeurde, werd dat heel goed onthaald, behalve dan in Puivelde aan basisschool De Ritsheuvel in de Kemzekestraat. In het dorp is de vernieuwde schoolomgeving al een paar weken het gespreksonderwerp. “Niemand begrijpt goed waarom dit hier is gebeurd. De vernieuwing blijkt helemaal geen verbetering. De veiligheid aan de schoolpoort is niet verhoogd, integendeel”, klinkt het bij buurtbewoners en ouders.

Plantvakken

Tot voor kort lagen er zogenaamde ‘varkensruggen’ tussen de rijbaan en het fietspad. Die zijn vervangen door plantvakken met lage beplanting en groene, plastic paaltjes. “Volgens de Vlaamse richtlijnen zijn die varkensruggen gevaarlijk voor fietsers. Daarom hebben we die weggenomen. Nu is er een fietsvriendelijke scheiding met plantvakken”, legt schepen voor Openbare Werken en Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) uit.

Uitwijken in plantvakken en op fietspad

Het probleem is dat heel wat autobestuurders zich niet door de plantvakken laten afschrikken. Aan de school is het ‘s ochtends en ‘s avonds heel druk. Velen willen hun kind ook tot zo dicht mogelijk bij de schoolpoort brengen. En het is er al heel moeilijk voor auto’s, bussen en vrachtwagens om elkaar er te kruisen. “Gevolg is dat er wordt uitgeweken in de plantvakken en tot op het fietspad. Maar ook voor fietsers zijn die plantvakken een risico. Als ze erin rijden, komen ze ten val”, klinkt het in de buurt.

Van Jos De Meyer (CD&V) krijgen de ingrepen een onvoldoende. “Als je plantvakken als scheiding wil gebruiken, moet je dat op de juiste manier doen, zoals in de Marktstraat bijvoorbeeld. Daar zijn haagjes gezet, met voldoende paaltjes erbij. Met deze ingrepen is niemand tevreden.”

“Een ramp”

Volgens voormalig schepen voor Openbare Werken Gaspard Van Peteghem (sp.a) is de herinrichting compleet fout aangepakt. “De schoolomgeving lag er eigenlijk perfect bij. Nu is het een ramp. Zo simpel is het. Die ‘varkensruggen’ waren lager gelegd, zodat fietsers er niet met de trappers tegen zouden rijden. Maar auto’s reden er niet over. Nu zijn ze vervangen door plantvakken, waar auto’s wel door rijden. Ik heb niet de indruk dat er op voorhand degelijk overleg is gebeurd met alle betrokkenen én met deskundigen.”

Schepen Carl Hanssens (N-VA) blijft de nieuwe situatie verdedigen. “Het enige dat beter kon, was de planning van de werken. De hele schoolomgeving moest in één keer heringericht worden. Dat is niet gebeurd. Omdat de nodige ingrepen, onder meer met extra paaltjes en led-signalisatie, niet op elkaar aansloten, is er chaos gecreëerd. Maar los daarvan stoort het gedrag van sommige autobestuurders me enorm. Want wie rijdt er nu in plantvakken? Je weet toch dat dat niet de bedoeling is? Dan is het wel heel makkelijk om bij zo’n fouten naar de stad te wijzen.”