CEO Special Olympics Belgium Zehra Sayin: “Dit is geen ‘one shot event’. We willen echt een impact creëren” JVS

28 mei 2019

20u11 3 Sint-Niklaas Special Olympics Belgium wordt geleid door Zehra Sayin, een inspirerende vrouw die in 2009 als vrijwilliger bij de organisatie startte en opklom tot de CEO-positie.

Zehra Sayin maakte van de Special Olympics Belgium een sterk, aantrekkelijk merk. Ze kreeg de steun van bekende sportfiguren als Kevin De Bruyne en Tia Hellebaut, maar ook heel wat grote bedrijven zetten als partners mee hun schouders onder dit verhaal. Ze wil tegen 2020 het aantal aangesloten atleten optrekken naar 20.000 en daar lijkt ze ook in te slagen. Haar missie: “Het taboe doorbreken. Dit gaat over de inclusie en integratie van mensen met een verstandelijke beperking. Zij komen samen om hun droom te beleven, wij helpen die droom waar te maken. Dit zijn hun Olympische Spelen. Dit is waar ze enorm naar uitkijken. Maar het is ook heel mooi om te zien hoe heel wat mensen betrokken raken bij dit verhaal, omdat ze geraakt worden door die oprechte, warme sportbeleving. Het gaat voor de atleten niet om winnen, maar om deelnemen. De atleten wisselen zelfs hun medailles onderling uit. En dat ze die enorme ervaring ook kunnen delen met iedereen, ook met het grote publiek, is heel waardevol.”

“Niet alleen applaudisseren”

“Iederéén kan de komende dagen alle sportwedstrijden en evenementen gratis bijwonen. We verwachten al zo’n 10.000 mensen op de Grote Markt bij de openingsceremonie. Dat wordt een héél mooie show. En tijdens de wedstrijddagen zijn er nog heel wat mooie momenten. Ook de ‘play unified experiences’ zijn bijzonder. Dan kan iedereen kennis maken met de atleten en samen recreatief sporten. Dat geeft een heel mooie beleving. Het gaat niet alleen over applaudisseren en erkennen, maar ook om samen met de atleten iets te doen, een kwartiertje met hen te sporten, hen te steunen waarmee ze bezig zijn, om hen echt eens te ontmoeten. Dat heeft ons op vlak van inclusie en integratie de laatste jaren enorm doen groeien. Veel mensen zijn daardoor vrijwilliger geworden of wilden iets meer betekenen voor de organisatie. En daar gaat het om: we willen geen ‘one shot event’ organiseren. We willen echt een impact creëren. Dit evenement gaat daarom vooral over passie.”

De organisatie van deze Special Olympics Belgium is een hele krachttoer. Meer dan 3.400 deelnemers en hun 1.200 begeleiders zakken af naar Sint-Niklaas en Beveren. Ze komen uit zo’n 300 clubs, scholen en instellingen met een sportwerking uit alle hoeken van het land. Ze overnachten in accommodaties in de ruime omgeving, tot in Antwerpen, Gent en Brussel. Per dag worden er 1.800 vrijwilligers ingeschakeld, die ook van overal komen. De organisatie heeft zo’n 1.200 vaste vrijwilligers, dagelijks engageren ook zo’n 600 lokale mensen zich. Per dag worden er 5.300 warme maaltijden bereid en 15.000 lunchpakketten verdeeld. “Dit is een heel grote organisatie. We kunnen daarvoor rekenen op de grote steun van beide gastgemeenten. De locaties zijn supermooi en kwalitatief. Daar zijn we heel dankbaar voor”, aldus Zehra Sayin.