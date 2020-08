Centrummanager Nele De Klerck wordt adviseur stadspromotie, stad gaat op zoek naar vervanger Joris Vergauwen

06 augustus 2020

16u26 2 Sint-Niklaas Na vier jaar als centrummanager zal Nele De Klerck vanaf 1 september de functie van adviseur stadspromotie opnemen. De stad gaat op zoek naar een nieuwe centrummanager.

Exact vier jaar geleden begon centrummanager Nele De Klerck aan haar uitdaging om de stadskern van Sint-Niklaas te versterken. Ze zette heel wat in beweging, in vaak moeilijke omstandigheden. “Maar de acties en ingrepen die zij uitwerkte, zorgden er mee voor dat de leegstandcijfers van winkelpanden in Sint-Niklaas, in vergelijking met andere centrumsteden, relatief onder controle bleven. Er kwam ook een mix van functies in het focusgebied en ontwikkelaars werden aangetrokken naar de stadskern”, evalueert schepen voor Lokale Economie Ine Somers (Open Vld).

Nele De Klerck blijft bij de stad, maar dan als adviseur stadspromotie. Een nieuwe visie rond stadspromotie wordt intussen uitgewerkt in samenwerking met King George Agency. Die zal in het najaar voorgesteld worden.

Om de ondersteuning van de lokale handels- en horecazaken in de stadskern te garanderen, wil de stad zo snel mogelijk een nieuwe centrummanager aanstellen. Tot dan kunnen handels- en horecazaken terecht bij het team economie van de stad, via centrummanagement@sint-niklaas.be of via 03 778 31 80.