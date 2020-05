Centrum KLIM ontwikkelt bewegingsmodel voor senioren Joris Vergauwen

12 mei 2020

09u59 17 Sint-Niklaas Het multidisciplinair centrum KLIM heeft een gebruiksvriendelijk bewegingsmodel voor senioren uitgewerkt. Enkele woonzorgcentra zijn er al mee aan de slag gegaan.

Het centrum KLIM houdt zich vooral bezig met diagnose en therapie van kinderen, jongeren en volwassenen. In deze tijden focust KLIM echter ook op ouderen. In april schonk het al tien tablet-pc’s aan woonzorgcentra in Sint-Niklaas.

Nu heeft KLIM een bewegingsmodel klaar voor senioren. “Ook bij senioren is uiteraard een goeie balans tussen lichaam en geest nodig. In deze coronatijden is deze balans niet meer in evenwicht. Daarom hebben we dit model uitgewerkt”, aldus Chantal Polansky van centrum KLIM.

Het model is weergeven op een poster, met twaalf haalbare bewegingen die senioren kunnen uitvoeren. “Bij die bewegingen komt een lichte dosis endorfine vrij, waardoor senioren zich beter in hun vel gaan voelen. Daarnaast gaan ze dankzij het uitvoeren van de beweging ook hun gevoel van zelfrealisatie aansterken, wat de psyche dan weer ten goede komt.”

Enkele woonzorgcentra in het Waasland, zoals Hof Ter Clipsen in Lokeren en De Ark in Sint-Niklaas, zijn met het bewegingsmodel aan de slag gegaan. “De resultaten zijn na enkele weken heel goed”, stelt kinesist Tineke Vermeiren van Tine Care. “Er is een duidelijke toename van positivisme. Daarnaast merk ik als kinesist op dat de bejaarden op kortere tijd fittere spieren ontwikkelden en een betere beweeglijkheid kregen wat ook de verpleging ten goede komt.”

De posters zijn voor woonzorgcentra, paramedisch personeel en zorgkundigen gratis te verkrijgen via info@centrumklim.be. Er staat ook een gratis te downloaden versie op de Facebookpagina van multidisciplinair centrum KLIM.