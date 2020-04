Centrum KLIM deelt tien tablets uit aan woonzorgcentra Joris Vergauwen

15u57 0 Sint-Niklaas Het multidisciplinair centrum KLIM heeft tien tablets geschonken aan woonzorgcentra in Sint-Niklaas.

Het centrum KLIM houdt zich vooral bezig met diagnose en therapie van kinderen, jongeren en volwassenen. In deze tijden focust KLIM echter ook op ouderen. Deze week schonk het tien tablet-pc’s aan woonzorgcentra in Sint-Niklaas. “De iPads zijn voorzien van Facetime en Skype. Daarmee krijgen rusthuisbewoners een extra mogelijkheid om met hun familieleden, kinderen en vrienden contacten te houden”, vertelt Chantal Polansky van KLIM. “In deze moeilijke tijd kan een live-beeld het gemis van dierbaren toch enigszins verzachten. Dit voorkomt ook depressie, eenzaamheid en doemdenken. Door dit initiatief hopen we anderen te inspireren om dit ook te doen.” De tablets zijn geschonken aan woonzorgcentra Populierenhof in Nieuwkerken, De Spoele, Het Hof en De Plataan in Sint-Niklaas en Het Lindehof in Belsele.

Centrum KLIM is intussen ook van start gegaan met het wekelijks aanbieden van een mogelijke daginvullingen voor kinderen. “Verder werken we ook online activiteiten uit voor ouderen en mensen op rust. Op deze manier willen ook deze doelgroep voldoende inspiratie geven om de lockdown-periode zo goed mogelijk in te vullen.”

Info: www.centrumklim.be, Facebook: Centrum KLIM