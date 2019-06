CD&V wil grondlasten variëren: “Investeren in kernwinkelgebied kan aantrekkelijker worden” JVS

14 juni 2019

15u15 0 Sint-Niklaas CD&V stelt voor om de gemeentelijke tarieven voor de grondlasten te laten variëren in functie van de ligging of het gebruik van een pand. “Hierdoor kunnen onrealistische kadastrale inkomens uit het verleden worden gecorrigeerd. Door een daling van de grondlasten worden woningen in de stadkern betaalbaarder en wordt investeren in het kernwinkelgebied aantrekkelijker”, stelt CD&V-raadslid Johan Uytdenhouwen.

Het idee om iets aan de grondlasten te doen, is niet nieuw. Volgens CD&V is er nu echter een bijkomend argument. “Door een decreetswijziging mogen gemeenten vanaf dit jaar verschillende tarieven voor grondlasten aanrekenen. We stellen voor om een eerlijker systeem te hanteren voor de berekening van de onroerende voorheffing, beter gekend als de grondlasten op eigendom.”

Door achterhaalde kadastrale inkomens zijn tegenstrijdige toestanden ontstaan, stelt Johan Uytdenhouwen. “Zo wordt een bestaande woning in een achtergesteld stadsdeel nog altijd meer belast dan een oude woning met tuin in buitengebied. Oude herenhuizen of woningen in slechtere buurten van de stad hebben immers vaak nog een hoog kadastraal inkomen uit het verleden. Door lagere opcentiemen in dit stadsdeel toe te passen zal de onroerende voorheffing voor deze eigenaars dalen”.

Winkelpanden

“Hetzelfde geldt voor winkelpanden. In winkelstraten als de Stationsstraat, die vroeger zeer druk bezocht werden, hebben winkelpanden nu nog altijd een zeer hoog KI, onrealistisch hoog. Dat kan worden gecorrigeerd. Als de stad hier lagere opcentiemen zou invoeren, leidt dit tot een eerlijker belasting. Door een daling van de grondlasten worden woningen in de stadskern betaalbaarder en wordt investeren in het kernwinkelgebied dus aantrekkelijker.”

Dit voorstel legt CD&V volgende week vrijdag voor tijdens de gemeenteraad. “Het is een kans om een positieve en stimulerende maatregel in te voeren, eerder dan het louter bestraffen van eigenaars met een leegstandsbelasting.”