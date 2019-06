CD&V pleit voor ingrepen aan fietssnelweg langs Clementwijk: “Leg een apart voetpad aan naast fietswegel Sint-Niklaas-Hulst” JVS

04 juni 2019

10u10 0 Sint-Niklaas De fietssnelweg aan de Clementwijk in Sint-Niklaas moet aangepast worden, vindt CD&V. Het stelt voor een apart voetpad in te richten naast de fietswegel Sint-Niklaas-Hulst.

“Fietsers, speed pedelecs, bakfietsen, wandelaars met honden en lopers kruisen elkaar in beide richtingen op het fietspad Sint-Niklaas-Hulst. Zeker tijdens het spitsuur is het soms te druk om je nog veilig te verplaatsen”, stellen CD&V-gemeenteraadsleden Kristof Van Gansen en Jos De Meyer. Naast het fietspad ligt een zandweg die door landbouwers wordt gebruikt vanuit de Spieveldstraat. “Het fietspad verbreden, zodat fietsers elkaar comfortabeler kunnen kruisen, is een optie. Een tweede maatregel is het fietsverkeer te scheiden van de wandelaars door de onverharde landbouwwegel te verharden. Dan moeten wandelaars niet meer op het fietspad wandelen. Ook voor landbouwers zou dat een goeie ingreep zijn. Bij regen verandert die zandwegel namelijk in een modderpoel.”

Voor schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) is dat deel van de fietssnelweg aanpassen geen prioriteit. “We kunnen dit aankaarten bij de provincie, die hiervoor bevoegd is, maar er zijn andere prioriteiten. Zoals de fietsbrug over Vijfstraten en verdere aanpassingen van de fietspaden in Belsele en Sinaai bijvoorbeeld.”