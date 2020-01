CD&V houdt nationale nieuwjaarsreceptie in ‘t Bau-huis JVS

21 januari 2020

10u01 0 Sint-Niklaas Komende zaterdag zakken CD&V-leden uit heel Vlaanderen af naar Sint-Niklaas. De partij houdt de nationale nieuwjaarsreceptie in ‘t Bau-huis.

Zaterdag klinkt CD&V met vele leden en mandatarissen op het nieuwe jaar in Sint-Niklaas. Dat gebeurt in ‘t Bau-huis, waar de CD&V’ers vanaf 17 uur worden verwacht. Om 18 uur geeft de nieuwe voorzitter Joachim Coens zijn eerste nieuwjaarstoespraak. Om 19.30 uur is de receptie afgelopen, maar start er nog een feestje met dj’s en een gratis vat. Die afterparty wordt georganiseerd door Jong CD&V. Rond middernacht sluit het feestje af. De nieuwjaarsreceptie is exclusief voor CD&V-leden.