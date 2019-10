Catalaanse vlag hangt uit aan stadhuis van Sint-Niklaas JVS

25 oktober 2019

19u19 0 Sint-Niklaas Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) heeft samen met partijgenoten en vertegenwoordigers van andere fracties de Catalaanse vlag uitgehangen aan het stadhuis van Sint-Niklaas. Daarmee wil Sint-Niklaas een signaal geven tegen de veroordeling van Catalaanse politici.

Net voor de start van de gemeenteraad vrijdagavond is er aan het stadhuis actie gevoerd. De veroordeling van negen Catalaanse politici en activisten door het Spaans Hooggerechtshof tot jarenlange gevangenisstraffen zorgt ook in Sint-Niklaas voor verontwaardiging en protest.

Op woensdag 16 oktober keurde het Vlaams parlement al eenparig een resolutie goed, die de buitenproportionele straffen veroordeelt en de vraag om gratie steunt. “Ook in Sint-Niklaas leeft deze verontwaardiging. Om dat te uiten, hebben we beslist om een Catalaanse vlag uit te hangen aan het stadhuis”, klonk het bij burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). De vlag werd al bovengehaald, maar krijgt nog een plaats aan de gevel van het stadhuis. De brandweer zal de Catalaanse vlag zaterdagmorgen ophangen.

Gemeenteraadslid Christel Geerts (sp.a) stelde zich toch vragen. “Er is zoveel miserie in de wereld, maar daarover volgen geen verontwaardigde reacties. Gaan we nu méér actie voeren aan het stadhuis? Bovendien is hier duidelijk gekozen voor een andere manier van werken. In plaats van een gezamenlijk signaal vanuit de gemeenteraad is dit een initiatief van de meerderheid. Dit maakt dan ook acties mogelijk vanuit de links-progressieve beweging aan het stadhuis. We zullen voortaan dan ook onze verontwaardiging over vele andere dingen tonen.”

Zelfs Frans Wymeersch (Vlaams Belang) was verrast over het initiatief. “Bij de actie waren alleen leden aanwezig van één meerderheidsfractie en één oppositiefractie. Ik wil hiermee N-VA proficiat wensen. Dit is een moedige actie. Je moet het maar durven om in Sint-Niklaas met de Catalaanse vlag te zwaaien aan het stadhuis.”