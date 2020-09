Casinopark nu ook officieel geopend. Ontwerper Daniel Ost: “En nu graag het stadspark” Joris Vergauwen

25 september 2020

17u10 0 Sint-Niklaas Het Casinopark aan de Stationsstraat in Sint-Niklaas is officieel geopend. Het ontwerp voor het park aan concertzaal De Casino is van de hand van de Sint-Niklase bloemkunstenaar Daniël Ost. Na de Stationsstraat en straks de Grote Markt drukt hij stilaan maar zeker zijn stempel op zijn stad. “Mijn laatste wens wordt het stadspark. Daarna kan ik in vrede rusten.”

Eigenaar vzw Het Casino nam vorig jaar Daniël Ost onder de arm om van het Casinopark opnieuw een attractief park te maken. Donderdagavond werd het park officieel geopend. “Ik heb een emotionele band met dit park”, vertelt Daniël Ost. “Wijlen mijn grootvader is nog conciërge geweest van De Casino. Ik heb als kind heel veel tijd doorgebracht in het Casinopark. Het was dus eigenlijk een hele eer om deze opdracht te krijgen van de vzw Het Casino. Anderzijds was het ook nodig om in te grijpen in dit park, om het opnieuw in orde te stellen en te vernieuwen voor de volgende generaties. We hebben eerst een aantal bomen gekapt die niet meer in goeie staat waren. Daarna volgde de aanplanting van nieuwe bomen. En net zoals in de Stationsstraat hebben we gekozen voor bijzondere soorten. Weinigen beseffen dat er in de winkelstraat een collectie bomen staat die je alleen in een arboretum vindt. Dit park is het verlengde daarvan. Bovendien zijn er heel wat inwoners die bomen gesponsord hebben.”

Zwanenbank

Het park beschikt over een paar opvallende nieuwigheden, zoals de slingerende zwanenbank. “Geïnspireerd op de krullen van de kiosk en de brug. Die figuratieve elementen komen terug in andere delen van het park, zowel in de slingerende bank, de buxus als in het hele ontwerp. Ik ben trots op het geheel. En het park is dan wel in private handen, maar het wordt publiek opengesteld. Daarvoor verdient de vzw Het Casino alle lof. Het is een heel bijzondere plek, midden in de stad.”

Klimaatverandering: “Beangstigend”

Een groot probleem is wel het nijpend watertekort, zoals nu ook blijkt in het Casinopark. Het waterpeil van de vijver staat schrikbarend laag. “De opwarming van de aarde beangstigt me. Hier wordt het ook weer heel pijnlijk duidelijk hoe catastrofaal het uit de hand dreigt te lopen. We hebben nu weer de heetste septemberdagen sinds het begin van de metingen achter de rug. Ja, ik vind het angstaanjagend.”

Stadspark

Bij de aanblik van dat andere park, het stadspark, bloedt het hart van Daniël Ost. “Er is indertijd een kapitale fout gemaakt, op de hoek van de Parklaan en Moerlandstraat, door dat beukenbos niet goed te beheren. Dat hadden ze beter beheerd zoals het Zoniënwoud, want dat was prachtig. Er is daarna een zootje van gemaakt zonder weerga. Het stadspark zelf, het gedeelte rond het kasteel, is zienderogen achteruit aan het gaan. We hebben een fantastische groendienst in Sint-Niklaas die absoluut niks te verwijten valt. Er zijn immers structurele ingrepen nodig.”

In vrede rusten

“Ik zou me héél graag, als laatste stuiptrekking, nog willen ontfermen over het stadspark, nadat de Grote Markt is afgewerkt (waarvoor Daniël Ost het groenontwerp levert, red). Dan kan ik met mijn kleinzoon van het Casinopark door de Stationsstraat wandelen, over de Grote Markt tot in het stadspark. ‘Dat heeft opa geflikt’, zal ik hem dan zeggen. En dan is het goed geweest voor mij. Dan kan ik in vrede rusten.”