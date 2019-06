Casa Da Vinci en De Watertoren stappen in proefproject Brede School JVS

17u16 3 Sint-Niklaas Basisschool De Watertoren en de secundaire freinetschool Casa Da Vinci stappen in het proefproject Brede School. Die twee pilootscholen zullen daarmee elk op hun eigen manier inzetten op meer ontwikkelingskansen voor jongeren én op meer betrokkenheid van de buurt.

In april lanceerde het stadsbestuur een oproep naar Sint-Niklase scholen voor het opstarten van het project Brede School. Daarmee wil de stad scholen motiveren om een grotere rol op te nemen in hun buurt én een bredere leer- en leefomgeving te creëren voor kinderen en jongeren. “Centrale doel is het vergroten van ontwikkelingskansen voor de leerlingen, met meer ervaringen en ontmoetingen, met meer mogelijkheden om te ontdekken en diverse relaties aan te gaan met hun omgeving”, schetst schepen voor Onderwijs Marijke Henne (N-VA).

Twee scholen stelden zich kandidaat en worden vanaf september ‘brede’ pilootscholen in Sint-Niklaas, waarvoor ze 10.000 euro krijgen van de stad, verspreid over drie schooljaren.

Leeskasten

De school Casa Da Vinci, gevestigd in de Noordlaan, gaat inzetten op het betrekken van de buurt. “Wat kunnen wij bieden aan de buurt en omgekeerd? We willen dat onze jongeren hun talenten maximaal kunnen ontplooien en dat er tegelijkertijd positieve contacten ontstaan met buurtbewoners, op vlak van ontspanning en vrijetijdsbesteding. Er zijn vooroordelen naar jongeren toe, zeker in deze stationsbuurt. We willen daar dan ook iets aan doen, in interactie met de buurt”, aldus coördinator Marijke Windey van Casa Da Vinci.

In basisschool De Watertoren in de Watertorenstraat gaat men inzetten op taal en lezen. “We gaan leesnesten en leeskasten aanbieden, zowel op het schoolterrein als buiten de schoolmuren. De school is gelegen in een kwetsbare en taalarme buurt. We willen via boeken en strips de interactie in de buurt bevorderen, een ontmoetingsplek creëren, waarbij zelfs de bewoners van rusthuis Heilig Hart kunnen worden betrokken. Onze school wil sterke impulsen geven aan de leerlingen én de buurtbewoners om rond taal en lezen samen te komen”, aldus directrice Martine Valck.