Carolus zendt sportieve leerkrachten uit voor het goede doel: twee loopteams en één fietsteam voor Kom op tegen Kanker Joris Vergauwen

04 maart 2020

09u25 0 Sint-Niklaas De school Sint-Carolus uit Sint-Niklaas neemt dit voorjaar met twee loopteams en één fietsteam deel aan de 100 kilometer lopen en de 1.000 kilometer fietsen van Kom op tegen Kanker.

Acht leerkrachten nemen deel aan de loopwedstrijd en acht leerkrachten leggen het fietstraject af. De 100 kilometer lopen vindt plaats op 22 maart in Knokke-Heist, de 1.000 kilometer fietsen van 21 tot en met 24 mei in Mechelen. “Onze leerkrachten zijn volop aan het trainen. Zij komen niet onvoorbereid aan de start van deze sportieve uitdagingen”, klinkt het in Carolus. Ook vorig jaar was de school vertegenwoordigd.

Bij het lopen start één leerkracht aan de veertig kilometer en om de tien kilometer sluit er een nieuwe leerkracht aan, om zo met een team van vier de eindmeet te halen. Dan hebben ze samen honderd kilometer gelopen. Bij de fietsers zijn er acht ritten van 125 kilometer af te leggen. Zowel in de voor- als de namiddag wordt er gefietst.

Spaghettifestijn

Om deel te nemen aan die evenementen voor het goede doel moeten de teams een financiële bijdrage leveren. “Ons budget is bijna rond, maar we ontbreken nog een kleine som. Daarom organiseren we op zaterdag 14 maart een spaghettifestijn.” Inschrijven kan via de website van de school.