Cannabisplantage ontmanteld in woning in Nieuwkerkenstraat Kristof Pieters

21 januari 2020

14u47 6 Nieuwkerken In de Nieuwkerkenstraat hebben politie en stadsdiensten dinsdagmiddag een kleine, maar professionele cannabisplantage met een tweehonderdtal planten ontmanteld. Die was ondergebracht in een woning vlakbij het station.

De plantage werd afgelopen week al ontdekt waarna de woning verzegeld werd. Dinsdag kwam een ploeg van de stadsreiniging met een bestelwagen en een vuilniskar ter plaatse om alle planten en materialen op te halen voor vernietiging. Het ging om een plantage met een 200-tal plantjes. Er werd één persoon opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Buren hadden al een tijdje in de gaten dat er iets niet pluis was. Ze hadden regelmatig een vreemde geur opgemerkt.

Het is de tweede keer dat er in de Nieuwkerkenstraat een plantage wordt ontdekt. Twee jaar geleden werd op de zolder van een woning wat verder in de straat een installatie ontdekt met zo’n 350-tal planten.