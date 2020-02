Cannabisplantage in voormalige breigoedfabriek ontmanteld Kristof Pieters

19 februari 2020

18u38 4 Sint-Niklaas De politie en stadsdiensten zijn woensdag gestart met de ontmanteling van de cannabisplantage in een voormalige breigoedfabriek in de Broedersstraat. Daar werden dinsdag bij een huiszoeking een paar duizend cannabisplanten aangetroffen. Een man van Albanese origine is intussen aangehouden.

De cannabisplantage werd dinsdagochtend ontdekt nadat de politie in de vroege uurtjes het voormalig breigoedfabriekje was binnengevallen. De speurders troffen er een professionele cannabisplantage aan met een paar duizend planten. De planten zelf werden nog diezelfde dag weggehaald en vernietigd. De rest van de installatie werd woensdag ontmanteld. Alle potgrond werd in containers met kleine tractoren afgevoerd. Het pand is eigendom van een bouwbedrijf met vestigingen in Sint-Niklaas en Temse. Ook daar werden huiszoekingen uitgevoerd. Er is voorlopig één man van Albenese origine aangehouden.

