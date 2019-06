Cannabisplantage in Portugesestraat ontmanteld Kristof Pieters

07 juni 2019

12u59 0 Sint-Niklaas De stadsdiensten hebben de cannabisplantage, die dinsdag per toeval werd ontdekt in een huis in de Portugesestraat, volledig ontmanteld. De politie van Sint-Niklaas heeft intussen ook enkele beelden vrijgegeven van de vier kweekkamers die in de woning waren ingericht.

De politie vond de plantage per toeval nadat een buurtbewoner de hulpdiensten had gealarmeerd voor een overval en een verkeerd huisnummer had doorgegeven. De agenten drongen de woning binnen in de Portugesestraat en troffen er tot hun verbazing een professionele cannabisplantage aan. Volgens buurtbewoners werd het huis sinds anderhalf jaar gehuurd door een Litouwer. Die zou nog altijd spoorloos zijn.

Ontmanteld

De politie vatte een dag lang post aan de woning, maar de bewoner kwam niet meer opdagen. De stadsdiensten kwamen intussen de cannabisplantage ontmantelen. De politie gaf ook beelden vrij van binnen. In de woning werden vier goed geïsoleerd en professioneel uitgeruste kweekkamers aangetroffen, samen goed voor een vijfhonderdtal planten. De installatie werd volledig afgebroken en afgevoerd. De cannabisplanten werden vernietigd.