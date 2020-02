Cannabisplantage aangetroffen in oude breigoedfabriek in Broedersstraat Kristof Pieters

18 februari 2020

20u14 5 Sint-Niklaas In de Broedersstraat in Sint-Niklaas is dinsdag een grote cannabisplantage aangetroffen in een voormalige breigoedfabriek. De politie trof er enkele duizenden planten aan. Het gebouw is momenteel eigendom van een bouwbedrijf uit Sint-Niklaas. Ook bij het bedrijf zelf viel de politie binnen voor een huiszoeking.

De politie viel dinsdag rond 5 uur binnen in het voormalig breigoedfabriekje in de Broedersstraat. De speurders troffen er een professionele cannabisplantage aan. Het precies aantal planten is nog niet bekend maar het zou om een paar duizend gaan.

Omwonenden reageren verrast want er was de laatste tijd weinig beweging geweest in de leegstaande gebouwen. “Slechts één keer zag ik een wagen de garage binnenrijden waarna de poort onmiddellijk werd gesloten”, getuigt een buurman. “Ik zag in de straat zelf geregeld ook wel auto’s met vreemde nummerplaten geparkeerd staan maar heb nooit de link gelegd met een plantage.”

Het gebouw is eigendom van een bouwbedrijf met vestigingen in Sint-Niklaas en Temse. Ook daar viel de politie dinsdagochtend binnen voor een huiszoeking. Het is nog niet bekend of dat iets heeft opgeleverd. Of er personen zijn aangehouden, is evenmin geweten.

Joris Van Hove, de huisarts die recent werd vrijgesproken in het euthanasieproces rond Tine Nys, was vroeger vennoot in het bouwbedrijf maar verkocht een tijd geleden zijn aandelen. Het was om die reden dat er een schatting moest worden gemaakt van de oude breigoedfabriek maar dat was al enkele keren uitgesteld omdat de huidige eigenaar geen toegang wou verlenen aan de schatter. Nu de plantage is ontdekt, blijkt natuurlijk waarom de schatter telkens werd wandelen gestuurd.