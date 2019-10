Callcenter in voormalig Postgebouw op Grote Markt: “120 medewerkers gaan er begin volgend jaar aan de slag” Joris Vergauwen

11 oktober 2019

14u44 3 Sint-Niklaas In het oude Postgebouw op de Grote Markt van Sint-Niklaas opent begin 2020 een callcenter van B-Connected. Dat werkt in opdracht van bedrijven uit de energie- en telecomsector. Al zeker 120 werknemers gaan er aan de slag. Intussen is er een stijgende vraag naar kantoorruimtes in het Sint-Niklase stadscentrum.

Het is één van de mooiste gebouwen van Sint-Niklaas, maar toch staat het voormalige Postgebouw op de Grote Markt al vele jaren leeg. Op de bovenverdiepingen zijn wel lofts ingericht, maar op een nieuwe bestemming voor het voormalige postkantoor zelf was het lang wachten. In 2009 verliet Bpost het postkantoor op de Grote Markt.

Het historische gebouw uit 1902 krijgt nu dan toch een nieuwe invulling. B-Connected gaat er een groot callcenter inrichten. Het gaat er aan de slag met al zeker 120 medewerkers, wat nog verder kan uitgebreid worden naar 150. Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat zal dat callcenter bemand worden, met altijd minstens 80 aanwezige medewerkers.

Interimbureau

B-Connected is één van de grootste spelers in de sector van callcenters en klantendiensten in ons land. Het bestaat sinds 1999 en werkt in opdracht van grote bedrijven uit de energie-, telecom- en banksector. De kans bestaat dat je binnenkort een medewerker uit het Sint-Niklase callcenter aan de lijn krijgt, bij vragen heeft over je telefonie- of energierekening.

Omdat het verloop in die sector groot is, richt B-Connected ook een eigen interimbureau in het gebouw in. “Eerst was gepland om dit najaar al van start te gaan, maar er zijn nog werkzaamheden in het gebouw nodig en daar zijn vertragingen mee. Begin volgend jaar wil B-Connected opstarten in het oude Postgebouw. Dat betekent dat er in één klap een nieuwe speler met heel wat medewerkers bijkomt in het centrum”, aldus centrummanager Nele De Klerck en schepen voor Economie Ine Somers (Open Vld).

Meer kantoorruimtes

De vraag naar kantoorruimtes in het Sint-Niklase centrum blijkt ook in stijgende lijn te zitten. “Er is momenteel al heel wat beweging. Eind november nemen de Confederatie Bouw, Accuria en Federale Verzekeringen hun intrek in de nieuwe kantoorgebouwen in het laatste deel van de Stationsstraat. In het Huis Myle op de Grote Markt komt een business center. Het oude Postgebouw krijgt nu deze nieuwe bestemming. En we zien dat de vraag naar kantoorruimte in de stadskern blijft stijgen. Onder meer de nabijheid van het treinstation en het busstation versterkt die stijging. Ondernemers zijn op zoek naar nieuwe kantoorvormen, vaak ook met gedeelde faciliteiten”, klinkt het.

Vele dienstenbedrijven blijken liever in het stadscentrum te zitten dan aan de stadsrand. Zoals het online marketingbedrijf OMCollective, dat met een 60-tal medewerkers op het Stationsplein is gevestigd. Zaakvoerder Michel De Baer: “Wat wil iedereen vandaag vermijden? Dat zijn files en te veel pendeltijd. Dan is Sint-Niklaas met zo’n goeie bereikbaarheid ideaal, met de trein en de bussen vlakbij. Zelfs voor onze medewerkers uit Limburg of West-Vlaanderen is Sint-Niklaas haalbaar.”