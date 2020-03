Cafetaria van bib is voortaan de ‘Wonderbar’: koffie en gebak geserveerd door mensen met verstandelijke beperking Joris Vergauwen

06 maart 2020

18u09 0 Sint-Niklaas De cafetaria van de bibliotheek op het Hendrik Heymanplein heet voortaan de ‘Wonderbar’. Op drie weekdagen kan iedereen er terecht voor koffie en gebakjes. Fijn is dat mensen met een verstandelijke beperking er de bar zullen bemannen, samen met een vrijwilliger.

De Wonderbar is vrijdagmiddag feestelijk geopend en is voortaan elke dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 17 uur open. Iedereen kan er terecht voor een drankje en gebak, geserveerd door mensen met een verstandelijke beperking van Vesta, De Klokke en het Dagcentrum.

Het was het team diversiteit van de stad dat op het idee kwam. “Enerzijds is er een nood aan informele arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking en anderzijds was de cafetaria van de bib aan vernieuwing toe. Dat bood de kans om deze plek om te vormen tot een gezellige koffiebar, gekoppeld aan een sociaal project”, vertellen Karen Van Dorsselaer en Gwendoline De Vogel van het team diversiteit en welzijnsschepen Sofie Heyrman (Groen).

“Héél veel zin”

In de Wonderbar serveren mensen met een beperking het gebak en de drankjes. Ze worden voorbereid op hun nieuwe taken, maar krijgen in de Wonderbar ook de hulp van een vrijwilliger. En of ze enthousiast zijn. “We gaan er hier een heel leuke plek van maken. Iedereen zal de Wonderbar fantastisch vinden. We hebben er héél veel zin in”, klinkt het bij de nieuwe uitbaters.

Maar er is meer. “Inclusie van mensen met een beperking vinden we in deze stad heel belangrijk. We hopen dan ook dat dit een mooi en warm effect heeft op de inwoners. De Wonderbar moet een toegankelijke en gezellige plek zijn waar iedereen welkom is en waar rekening wordt gehouden met verschillende doelgroepen. Zo is er een menukaart met afbeeldingen voor anderstaligen, wordt er een speciaal lettertype gebruikt voor laaggeletterden en bedraagt de tafelhoogte minimum 70 centimeter voor mensen in een rolstoel.”

Omdat het een heel lokaal verhaal is, zorgden medewerkers van Kringwinkel Den Azalee voor de inrichting van de Wonderbar en voor tweedehands meubilair. Koffie, thee en gebak komen van lokale handelaars en organisaties. “Als we zoetigheden en koffie combineren met verhalen en boeken, denken we meteen aan ‘Alice in Wonderland’ of ‘Sjakie en de Chocoladefabriek’. Dat zijn wonderlijke, tijdloze verhalen, die een inspiratiebron waren voor de naam en de inrichting van de Wonderbar.”