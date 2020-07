Cafés houden zich strikt aan sluitingsuur Kristof Pieters

25 juli 2020

13u47 0 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft vrijdagavond controle gedaan op het verplichte sluitingsuur in de horeca. Er werd vooral toezicht gehouden in de omgeving van het Sint-Nicolaasplein. Alle cafés hielden zich strikt aan de regels en tegen 1.30 uur was het hele plein leeg.

Twee personen mochten wel hun roes uitslapen in de cel. Eén van hen had een agent een duw gegeven. De politie kwam tussenbeide omdat de betrokkene een hoog oplopende discussie had met een tweede man op de Grote Markt. Hij verkeerde duidelijk in zwaar dronken toestand. Een tweede persoon lag laveloos onder de luifel op het marktplein. Hij kon niet meer rechtstaan zonder ondersteuning en werd daarom ook opgesloten ter ontnuchtering.