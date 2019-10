Café Las Caux en Maes Pils gaan op zoek naar de beste kickerploeg JVS

31 oktober 2019

18u25 0 Sint-Niklaas Café Las Caux en brouwerij Alken-Maes gaan zaterdag op zoek naar de beste lokale kickerploeg. Die neemt het vervolgens in een eindronde op tegen kickerploegen uit andere steden op de Horeca Expo in Gent op 21 november.

Maes Pils daagt lokale kickertalenten uit om komende zaterdag 2 november deel te nemen aan een kickertornooi in café Las Caux in Sint-Niklaas. Daar wordt uitgemaakt wie de beste is van Sint-Niklaas. Dat kickerteam stoot vervolgens door naar de eindronde waarin zij het opnemen tegen ploegen uit Aalst, Brugge, Eeklo, Leuven, Mechelen, Turnhout en Waregem.

De finale vindt plaats op 21 november op de Horeca Expo in Gent. “De inzet is groot: naast eeuwige roem neemt de winnaar van het toernooi een gratis vat Maes terug mee naar café Las Caux om met al hun maten en makkers de eindoverwinning te vieren. Uitbaatster Ursula Gysseling van café Las Caux krijgt er in dat geval nog een gloednieuwe kickertafel bovenop”, klinkt het bij brouwerij Alken-Maes.

Het kickertornooi vindt zaterdag plaats vanaf 20.30 uur in café Las Caux in de Sacramentsstraat 10 in Sint-Niklaas.