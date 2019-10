Café De Casino begint met ‘La Souperette’ voor de lunch JVS

11 oktober 2019

16u56 5 Sint-Niklaas De komende wintermaanden gaat café De Casino voor de lunch dagverse soep serveren, onder de noemer ‘La Souperette’.

De huidige caféwerking op de gelijkvloerse verdieping van De Casino in de Stationsstraat wordt begin februari stopgezet. Beheerder vzw De Casino kiest er voor een nieuw concept. Café De Casino-uitbater Steve Vonck gaat er de komende maanden evenwel nog de sfeer inhouden. Hij lanceert vanaf volgende woensdag ‘La Souperette’, waarbij het café voor de lunch in een soepbar verandert. “Voor mij is het een fijne manier om te bekijken wat de toekomst zou kunnen brengen. Het is iets wat al langer als idee leeft. Ik pak telkens uit met drie verse soepen. Net zoals je hierboven in de concertzaal bij de aankoop van tickets voor een trio van concerten kan kiezen, kun je hier voor een triootje van soepen kiezen.”

Steve Vonck blijft de komende maanden ook inzetten op de caféwerking. “De avondhoreca zit in Sint-Niklaas al een tijdje in dalende lijn. Een reden te meer om met het café nog een mooie winter te beleven. We hebben een hele reeks nieuwe bieren van het vat, echte karakterbieren. En op weekendavonden gaan vanaf 23 uur telkens de tafels opzij om een feestje met een dj te bouwen. We gaan feestend de laatste maanden in. Natuurlijk doe ik ook met mijn café ‘t Hemelrijk op de Grote Markt verder. Maar een soepbar is één van de pistes om na De Casino een nieuwe start te nemen. En daarmee kom ik al wat tegemoet aan wat de toekomst zou kunnen brengen, want die vraag krijg ik héél vaak tegenwoordig!”

De soepbar ‘La Souperette’ is open op woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 12 uur in café De Casino in de Stationsstraat.