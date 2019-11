BV’s kleuren de markt: “Heel leuk om hier wat animo te brengen!” JVS

21 november 2019

12u48 2 Sint-Niklaas Sergio, Herman ‘Marcske’ Verbruggen, Loes ‘Carmen’ Van Den Heuvel en ‘Romeo’ Chris Van Tongelen hebben donderdag de wekelijkse markt in Sint-Niklaas bezocht. Daarmee wilde de stad de verplaatste markt op het Hendrik Heymanplein extra aantrekkelijk maken.

“Kijk daar! Is dat niet Carmen van FC De Kampioenen? Maar ja, dat is ze!” Bezoekers van de wekelijkse markt die nog niet op de hoogte waren keken donderdagvoormiddag hun ogen uit toen ze plots bekende Vlamingen in het vizier kregen. Carmen en Marcske uit FC De Kampioenen, Sergio en Romeo Chris Van Tongelen maakten hun opwachting op de markt. Ze maakten een wandeling langs de marktkramen, maakten een praatje met de marktbezoekers en gingen met iedereen op de foto. Op sommige momenten waren de marktgangen veel te smal voor al het volk dat een glimp wilde opvangen van de BV’s. Die vonden het zelf een fijne opdracht. “Het is plezierig om hier te zijn. Eigenlijk vinden we dat wel een heel leuk idee, om op deze manier voor wat extra animo te zorgen”, aldus Herman Verbruggen en Loes Van Den Heuvel.

Sommige marktkramers verwelkomden hen met een grote knipoog. “Waar is Wendy? Wij willen Wendy zien!”, lachten ze. “Ik ben Wendy!”, riep Carmen terug. Eerst was Wendy Van Wanten aangekondigd om naar de markt te komen, maar zij heeft een rustpauze ingelast en zegde al haar optredens tot eind januari af.

Volgende week is er opnieuw extra animo op de markt. Dan komen zes musicalacteurs, die verkleed als Zwarte Pieten zullen zingen met de marktbezoekers.