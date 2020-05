Buurtpleintjes zijn opnieuw open, grotere speel- en sportplekken blijven nog dicht Joris Vergauwen

22 mei 2020

08u09 0 Sint-Niklaas De kleinere buurtpleintjes in Sint-Niklaas zijn weer open. Daardoor kunnen in heel wat wijken kinderen weer buiten spelen. Grotere sport- en speelplekken blijven nog gesloten.

Woensdagavond zijn de politielinten op bijna alle speelpleintjes in Sint-Niklaas verdwenen. Vanaf donderdag mogen kinderen de speelpleinen weer betreden. Er zijn nog voorwaarden aan verbonden. Enkel kinderen tot 12 jaar uit de omgeving zijn toegelaten. Ze moeten begeleid worden door maximum twee personen, die onder hetzelfde dak wonen. Deze personen moeten minstens 1,5 meter afstand houden tegenover anderen. De stad vraagt aan deze begeleiders om een mondmasker te dragen en om handgel mee te brengen. Samenscholingen zijn verboden. Het stadsbestuur zorgt voor bordjes met deze richtlijnen. Er worden ook stewards ingezet die een ronde doen langs de buurtpleintjes.

Niet alle pleintjes weer open

“Veel kinderen hebben thuis te weinig mogelijkheden om te spelen. Ze hebben nood aan beweging en ruimte. Daarom stellen we de buurtpleintjes weer open, met duidelijke richtlijnen”, aldus jeugdschepen Bart De Bruyne (Groen).

De grotere sport- en speelplekken blijven gesloten, onder meer het speelbos in het stadspark, de speeltuin en voetbalplekken aan de Witte Molen, de speeltuin op recreatiedomein De Ster, de pop-up speelplek op het Sint-Nicolaasplein en het voetbalpleintje in de Kroonmolenwijk.