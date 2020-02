Buurtbewoners Hoge Heerweg winnen Harteklop 2019 JVS

02 februari 2020

10u13 0 Sint-Niklaas De buurtbewoners van de Hoge Heerweg in Sint-Niklaas hebben de Harteklop gekregen. Dat is een prijs die de PVDA Waasland uitreikt voor bijzondere sociale initiatieven.

De Harteklop-prijs werd al voor de vijfde keer uitgereikt. Die gaat telkens naar een verdienstelijk sociaal initiatief van het voorbije jaar. Iedereen kon online een stem uitbrengen. Deze keer is de onderscheiding voor de buurtbewoners van de Hoge Heerweg in Sint-Niklaas, die in 2019 actie voerden tegen de komst van een grondverwerkingsbedrijf dat ook asbesthoudend bouwafval wilde opslaan. Het bedrijfsterrein in het Industriepark-Noord bevindt zich vlakbij de huizen in de Hoge Heerweg. Het schepencollege van Sint-Niklaas gaf negatief advies voor de vergunningsaanvraag. Het bedrijf diende recent een nieuwe vergunningsaanvraag in. “Het is nog niet duidelijk wat het bedrijf juist wil bereiken. We bekijken het nauwgezet en we gaan na hoe we kunnen reageren. Deze prijs doet ons echt deugd. Het is een erkenning van het vele werk van veel mensen om ervoor te zorgen dat er geen asbest wordt opgeslagen achter onze tuinen”, zegt Simonne Lauwers namens de buurtbewoners.

“Het is een verdiende overwinning voor hun gewonnen verzet tegen een asbestopslagplaats in hun achtertuin. Het is ook een mooi voorbeeld dat strijd van onderuit tot échte verandering kan leiden”, aldus de lokale PVDA-voorzitter Chris Wauman. “Een verdienstelijke tweede en derde plaats is er voor de Daklozenopvang van het CAW en de buurtbewoners van Heimolen, in hun strijd voor het behoud van de groene long in hun buurt.”

PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes: “De strijd tegen onverantwoord omspringen met asbest heeft vorig jaar een aantal belangrijke successen geboekt. Niet alleen is het asbeststort dicht, SVK is door de rechtbank in Dendermonde ook veroordeeld omdat ze zowel de buurtbewoners als hun werknemers in gevaar hebben gebracht door het overtreden van de wetgeving rond asbestveiligheid. SVK is nu ook verplicht om dit jaar het stort veilig af te dekken. Dat zorgt ervoor dat men nu overal de asbestproblematiek ernstiger neemt.”