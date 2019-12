Buurtbewoners en politie speuren gestolen fiets op Kristof Pieters

10u43 0 Sint-Niklaas Een gestolen dure fiets is aan de eigenaar terugbezorgd dankzij een mooie samenwerking tussen buurtbewoners en de politie van Sint-Niklaas.

Het onderzoek werd gestart nadat de eigenaar hiervan melding had gedaan bij de politie. De dag nadien meldde een buur dat hij deze fiets wat verder in de straat in een garagebox had zien staan. De bewoner had hiervan ook een foto genomen. Een agent voerde daarop een buurtonderzoek uit en ging ter plaatse kijken. De fiets was echter niet meer te bespeuren maar een buurtbewoner gaf wel aan mee uit te kijken naar de gestolen fiets. Ook de agent ging op geregelde tijdstippen op pad om na te gaan of hij de fiets alsnog kon terugvinden. Dit gebeurde ook twee dagen nadat de fiets gestolen was.