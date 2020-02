Buurt Driekoningen bij storm Ciara gevrijwaard van wateroverlast: “Ondergronds bufferbekken bewijst zijn nut” Joris Vergauwen

26 februari 2020

15u00 0 Sint-Niklaas Het grote, ondergrondse bufferbekken heeft de voorbije weken zijn nut bewezen. Het kan liefst 1.500 m³ water stockeren, wat vooral bij storm Ciara heel nuttig bleek.

Bij de herinrichting van het kruispunt Driekoningen in 2018 werd er ook een groot ondergronds bufferbekken aangelegd. Dat kreeg een plaats tegenover café De Leeuw van Vlaanderen, waar zich nu een buurtparking bevindt. “Het is een uniek ondergronds stormbekken met een diameter van 25 meter voor een stockage van maar liefst 1.500 m³ water. Tijdens de voorbije drie stormzondagen heeft dit bekken zijn waarde bewezen”, meldt het Sint-Niklase stadsbestuur.

De buurt rond de Driekoningenstraat kampte in het verleden wel vaker met wateroverlast bij hevige regenval. Bij storm Ciara, op zondag 9 februari, was er een grote test voor het bufferbekken. “De regenbui was die avond van 20 tot 22 uur het hevigst, en ongeveer om halftien ’s avonds werd in 15 minuten tijd 1.000 m³ gemengd afvalwater en regenwater afgeleid naar dit stormbekken. Daardoor bleef de buurt gespaard van wateroverlast. Anderzijds stroomde ook 1.000 m³ verontreinigd afvalwater níet naar de Grote Beek aan de Kuildamstraat, dus ook voor het milieu heeft dit stormbekken zijn nut bewezen.”

Het ondergronds stormbekken wordt gevuld van zodra de riolering afwaarts zwaar onder druk komt te staan. Als het regenweer voorbij is, wordt het stormbekken terug leeggepompt in de riolering. Hierdoor is na de storm de capaciteit van het bekken terug beschikbaar.

Bijzonder is ook dat het bekken uitgerust is met een eigen spoelsysteem, uniek in Vlaanderen. “Tijdens het bufferen van het wateroverschot wordt met een vacuümpomp een drie meter hoge waterkolom opgezogen en in stand gehouden. Nadat de storm is gaan liggen en wanneer het bekken bijna leeggepompt is, wordt het vacuüm gelost en spoelt het water het stormbekken schoon. Hierdoor krijgt de stormkamer een grondige spoelbeurt zodat er minder slib en vuil van het afvalwater achterblijft.”

Deze Vlaamse technische primeur is een ontwerp van het studiebureau Jouret uit Sint-Niklaas, dat dit vacuüm spoelsysteem op vraag van Aquafin ontwikkelde.