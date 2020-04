Bussen vormen in het groot ‘Hoop’ op grootste markt van het land Joris Vergauwen

17 april 2020

21u56 23 Sint-Niklaas Op de Grote Markt van Sint-Niklaas, het grootste marktplein van het land, hebben buschauffeurs van De Lijn een mooie boodschap meegegeven. Met vijftien bussen vormden ze het woord ‘Hoop’.

Een krachtig beeld, met bussen van De Lijn, vrijdagavond op de Grote Markt van Sint-Niklaas. Buschauffeurs van de stelplaats van Sint-Niklaas kwamen er samen om op hun manier een positieve boodschap uit te dragen. Een boodschap van hoop. En dat woord zetten ze dan ook in reuzegroot in de kijker. Daarvoor hadden ze vijftien bussen nodig. Vanop de grond was het niet duidelijk, maar vanuit de lucht was de grote hoop héél zichtbaar.