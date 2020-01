Buschauffeur krijgt klap in het gezicht van dronken passagier Kristof Pieters

05 januari 2020

09u49 0 Sint-Niklaas Een buschauffeur van De Lijn heeft zaterdagavond een klap in het aangezicht gekregen van een agressieve en dronken passagier. De feiten deden zich voor rond 18.45 uur op de Grote Markt in Sint-Niklaas.

De buschauffeur had een opmerking gemaakt over een grote rugzak die het gangpad versperde in de bus. Omdat de rugzak een gevaar betekende bij een plots remmanoeuvre en er andere passagiers over konden struikelen, vroeg de chauffeur om de zak op een andere plaats te zetten. Het kwam tot een woordenwisseling waarbij de klant uithaalde en de buschauffeur een klap in het aangezicht gaf. De politie was snel ter plaatse en kon de dader in de boeien slaan. Hij bleek dronken en mocht zijn roes uitslapen in de cel. Op een later tijdstip zal hij ook nog worden verhoord voor het toebrengen van slagen en verwondingen.