Buschauffeur De Lijn slachtoffer van ‘coronaspuwer’ nadat bus in panne valt, collega’s reageren geschokt Kristof Pieters

03 april 2020

12u31 0 Sint-Niklaas In Sint-Niklaas is een buschauffeur van De Lijn het slachtoffer geworden van een ‘spuugincident’. Dat deed zich voor in de Vossekotstraat nabij het provinciaal recreatiedomein De Ster. De bus was in panne gevallen. Toen de chauffeur aan de passagiers vroeg om het voertuig te verlaten kwam het tot een zware woordenwisseling met één van hen. De passagier bespuwde de chauffeur en zette het daarna op een lopen. De politie spoort hem op.

Volgens collega’s van de betrokken buschauffeur lag een klapband aan de basis van het incident. “Door de schok botste een kindje met het hoofd tegen het raam”, getuigen ze. “De chauffeur heeft zijn bus meteen aan de kant gezet en vervolgens iedereen gevraagd om uit te stappen en te wachten op een volgende bus. De passagier met het kind begon echter meteen heel wat verwijten te slingeren naar het hoofd van onze collega. Hij is vervolgens ook bespuwd geweest.” De dader sloeg daarna op de vlucht

Opvolging door huisarts

Het incident wordt bevestigd bij De Lijn. “De chauffeur heeft meteen de dispatching op de hoogte gebracht en die heeft de politie gealarmeerd”, zegt woordvoerster Ine Pieters. “We gaan nu de camerabeelden uitlezen om te zien of die bruikbaar zijn voor het onderzoek. Uiteraard tolereren we dit niet. Spuwen is nooit netjes maar in deze tijden is het helemaal uit den boze. De betrokken chauffeur wordt door ons verder begeleid en hij zal ook door zijn huisarts worden opgevolgd.”

Voortvluchtig

Volgens de politie van Sint-Niklaas is de dader nog voortvluchtig. “Na het incident is de betrokken reiziger natuurlijk meteen gevlucht”, zegt commissaris Hedwig Smet. “Er is proces-verbaal opgemaakt en de man wordt opgespoord. Tijdens deze coronacrisis treden wij streng op tegen mensen die bewust hoesten of spuwen naar politiemensen en andere burgers.”

Schrik voor besmetting

De betrokken chauffeur is aangeslagen door het spuugincident en is nu thuis tot 10 april. Volgens zijn collega’s heeft hij schrik voor besmetting. “Hij vroeg om getest te worden maar er is een incubatieperiode van bijna twee weken. De man heeft een dochter met een beperking en heeft nu schrik om haar te besmetten. We vinden het verschrikkelijk voor hem. Het is een doodbrave man die al een vijftal jaar voor De Lijn werkt. Als de dader wordt gevat, hopen we dat hij streng bestraft zal worden. We staan als buschauffeurs elke dag paraat en dan wil je niet op zo’n laffe manier bespuwd worden.