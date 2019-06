Burger King opent restaurant in Waasland Shopping Center JVS

14 juni 2019

Sint-Niklaas Volgende week woensdag opent Burger King een nieuw restaurant in het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas.

Vanaf 19 juni is Burger King ook in Sint-Niklaas aanwezig. De hamburgerketen opent zijn 23ste restaurant in ons land in het Waasland Shopping Center. Het is het derde restaurant van Burger King in het Waasland, naast de twee snelwegrestaurants aan de E17 in Kruibeke.

In België wordt Burger King beheerd door Burger Brands Belgium, dat ook Quick beheert. De Belgische Quick-restaurants worden echter omgebouwd tot vestigingen van Burger King, wat nu dus ook in het Waasland Shopping Center gebeurt.

De voorbije weken werden een 50-tal nieuwe medewerkers in dienst genomen, zowel studenten als vaste crewleden, om de ploeg in Sint-Niklaas te vervolledigen. Zij moeten vanaf volgende week onder meer de ‘Whopper’ serveren, de meest bekende burger van Burger King. “Onze hamburgers worden pas gemaakt na het plaatsen van de bestelling en de groentjes worden vers gesneden doorheen de dag. Op die manier garanderen we onze klanten die bijzondere smaakbeleving”, stelt Kevin Derycke, CEO van Burger Brands Belgium.

Burger King gaat open op woensdag 19 juni om 10.30 uur. Het hamburgerrestaurant is elke dagen open: van maandag tot donderdag en op zaterdag van 10 tot 21 uur, op vrijdag tot 22 uur en op zondag van 11 tot 21 uur.