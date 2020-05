Burgemeester en schepen krijgen modieus mondmasker van familie Zarba Joris Vergauwen

28 mei 2020

19u10 0 Sint-Niklaas Het mondmaskerproject ‘Mask Says’ van de familie Zarba uit Sint-Niklaas heeft de voorbije weken al heel wat interesse gewekt in binnen- én buitenland. Giuseppe Zarba en zijn zoon Gianmarco gaven donderdag een rondleiding in hun atelier aan burgemeester Lieven Dehandschutter en schepen Ine Somers. Zij gingen ook naar huis met een gepersonaliseerd mondmasker.

Toen we in maart met z’n allen in lockdown gingen en overal de eerste mondmaskers opdoken, begon het bij Creative Lab in de Stationsstraat te bruisen van energie en creativiteit. De modefamilie Zarba ging aan de slag met mondmaskers. “Heel spontaan eigenlijk. We wilden iets positief doen, iets moois creëren met modestoffen. Een beetje schoonheid en optimisme brengen in sombere tijden, dat was het doel. En het is uitgegroeid tot iets bijzonder. Het is een lokaal en een duurzaam verhaal, want we maken alles zelf in ons atelier in Sint-Niklaas met overschotten van modestoffen. Zero waste, kortom. En intussen bezorgen we mondmaskers in het hele land, tot zelfs in het buitenland. Het is heel fijn dat we op onze bescheiden manier voor een positieve noot kunnen zorgen, dat het mensen plezier doet”, aldus Giuseppe en Gianmarco Zarba en ontwerper Basten Basstanie.

Donderdag kregen burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) en schepen Ine Somers (Open Vld) een rondleiding bij Creative Lab in de Stationsstraat, waar ook de mondmaskers in het atelier worden vervaardigd. Ere-archivaris Piet Van Bouchaute bracht ook een bijzonder stukje ‘mondmaskerpoëzie’. Nadien kregen de burgemeester en de schepen ook een gepersonaliseerd mondmasker. De familie stelt bovendien gratis elastieklint ter beschikking aan inwoners en organisaties die hun eigen mondmaskers maken.

Info: Mask Says