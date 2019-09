Buitenschaakbord op pleintje voor bib ingehuldigd: “Het leven lijkt op schaken" Joris Vergauwen

14 september 2019

16u33 4 Sint-Niklaas Een partijtje schaak in het groot en in openlucht? Voortaan kan het op het pleintje voor de bibliotheek op het Hendrik Heymanplein. Daar hebben de stad en schaakclub KSK Colle, die 75 jaar bestaat, zaterdagmiddag het buitenschaakbord officieel ingehuldigd.

Op het pleintje voor de bibliotheek heeft de stad een groot buitenschaakbord in klinkers aangelegd. Een fijne plek om een partijtje te schaken, in openlucht. De stukken kunnen in de bib kosteloos geleend worden.

Het buitenschaakbord komt er naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de Sint-Niklase schaakclub KSK Colle. “We zijn er heel blij mee. Het is anders schaken - je hebt een heel ander perspectief op het spel - maar het brengt schaken in het straatbeeld en dat is heel fijn”, aldus voorzitter Bart Schittekat van de schaakclub.

De meer dan vijftig leden van de club werden zaterdagmiddag ontvangen in het stadhuis, voor een feestelijk verjaardagsmoment. Daarna trok de groep naar het Heymanplein, waar het buitenschaakbord officieel werd ingehuldigd. Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) was eerst aan zet. Hij opende met een paard. “De volgende zetten laat ik aan anderen over. Mijn laatste schaakpartij dateert al van zo’n 45 jaar geleden!”

Schaakclub KSK Colle ontstond op het einde van de Tweede Wereldoorlog in Sint-Niklaas. “Het was een initiatief van een groep middenstanders. De club was in het begin wat elitair. Er waren ook alleen mannelijke leden. Vanaf de jaren zestig is er een nieuwe dynamiek gekomen, met nieuwe leden en een veel ruimer publiek. Vandaag tellen we meer dan vijftig leden en spelen we elke donderdagavond in café De Graanmaat op de Grote Markt.”

Metafoor voor het leven

Volgens voorzitter Bart Schittekat is er veel moois aan het schaakspel. “En filosofisch gezien is schaken als het leven zelf. Je begint eraan, maar je weet niet welke stappen er zullen volgen. Je bent bezig om plannen te maken voor de toekomst, maar of je die allemaal kunt realiseren, is maar de vraag. Een slechte beginzet kan grote gevolgen hebben, ook veel later in het spel, maar je krijgt wel kansen om het nog goed te maken. Die parallel geeft het schaken een mooie dimensie.”