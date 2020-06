Brugsken krijgt éénrichtingsverkeer na bouwverlof Joris Vergauwen

23 juni 2020

19u32 0 Sint-Niklaas De werken op het Brugsken in Sint-Niklaas zullen tegen 10 juli, bij de start van het bouwverlof, afgerond zijn. Na het bouwverlof wordt éénrichtingverkeer ingevoerd, vanaf de Azalealaan naar de N70.

Al een maand zijn er werkzaamheden bezig in het Brugsken aan de riolering. Die zouden duren tot 26 juni, maar zullen pas afgerond zijn op 10 juli, bij de start van het bouwverlof. “Er was gepland om op zestien plaatsen rioleringsherstellingen te doen, maar dat worden er 22. De riolering is er in slechte staat, maar een grondige vernieuwing van de riolering is pas mogelijk tussen 2025 en 2027", licht schepen voor Openbare Werken Carl Hanssens (N-VA) toe.

Desondanks komt de geplande circulatiemaatregel met het invoeren van éénrichtingverkeer er toch al na het bouwverlof. “We kunnen geen jaren meer wachten. Het wegdek is op en de verkeerssituatie is onhoudbaar. Daarom zullen na het bouwverlof de nodige herstellingen aan het wegdek gebeuren en gaan we parkeervakken aan de rechterkant van de straat creëren, in combinatie met boomvakken en fietsstallingen. Het Brugsken wordt een éénrichtingstraat van de Azalealaan naar de N70, staduitwaarts dus. Voor fietsers komt er een fietspad stadinwaarts.”

Door het afbakenen van parkeerplaatsen zullen er in de straat ongeveer tien auto’s minder kunnen parkeren. Er zal schijfparkeren (blauwe zone) worden ingevoerd en bewoners krijgen de mogelijkheid om een parkeerplaats te huren op de parking van AZ Nikolaas aan het Brugsken, voor 30 euro per maand. Die parking kunnen ze gebruiken van 17 tot 8 uur op weekdagen en de hele tijd in het weekend. Er zijn in totaal 68 plaatsen beschikbaar.

“We hebben lang nagedacht over de beste oplossing voor het Brugsken. De situatie is complex, maar dit is de beste keuze, in aanloop naar een definitieve heraanleg”, aldus schepen Hanssens. “Het wordt een pak veiliger en overzichtelijker op het Brugsken en daar verlangen de bewoners naar.”