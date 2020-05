Brugsken gaat vijf weken dicht: belangrijke invalsweg tot eind juni afgesloten voor doorgaand verkeer Joris Vergauwen

22 mei 2020

13u47 0 Sint-Niklaas Brugsken, een belangrijke invalsweg naar het stadscentrum, wordt vanaf maandag 25 mei in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer. Er worden tot eind juni werkzaamheden uitgevoerd aan de riolering en het voetpad.

Dat er werkzaamheden op komst waren op het Brugsken was bekend, maar toch heeft het stadsbestuur handelaars en bewoners verrast met de timing. Vanaf volgende maandag al wordt de invalsweg aan de zuidkant van Sint-Niklaas naar de drukke ziekenhuis- en scholenomgeving afgesloten voor het doorgaand verkeer, in beide rijrichtingen. De werkzaamheden duren tot 26 juni.

Een wegomleiding is niet voorzien. Er zijn twee manieren om de werkzaamheden te passeren: via het Glycineplein en de Don Boscowijk of via Parklaan, Moerlandstraat of Schoolstraat. Voetgangers en fietsers kunnen langs de werfzone stappen.

Drie fasen

Het Brugsken is niet helemaal onbereikbaar gedurende vijf weken. Er wordt gewerkt in drie fasen. In alle fasen is evenwel geen doorgaand verkeer mogelijk.

In de eerste fase, tot 29 mei, wordt er gewerkt vanaf de N70 tot aan de Tulpenstraat. In fase 2 is dat vanaf de Tulpenstraat tot en met de Magnolialaan. De Schoolstraat is dan alleen toegankelijk voor plaatselijk verkeer en er zal éénrichtingsverkeer worden ingevoerd vanaf de Tulpenstraat richting de N70. In fase 3 ligt de werfzone tussen de Magnolialaan en Azalealaan. De Schoolstraat is dan terug toegankelijk voor doorgaand verkeer en er wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd vanaf de Magnolialaan richting de N70.

De aanpassingen op het Brugsken kaderen ook in het groter verhaal van de nieuwe wijkcirculatie. In dit stadsdeel komt er éénrichtingsverkeer staduitwaarts in Brugsken, in combinatie met een knip in de Goudenregenlaan en een knip in de Breedstraat.