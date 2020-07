Breuk in wielas door corrosie oorzaak van treinongeval vorig jaar tussen station Belsele en Sinaai Kristof Pieters

29 juli 2020

10u34 0 Sint-Niklaas Er is duidelijkheid over de oorzaak van het treinongeval waardoor het spoor tussen Belsele en Sinaai op 9 mei vorig jaar kilometerslang beschadigd werd. Het onderzoek heeft uitgewezen dat een gebroken wielas door corrosie aan de basis lag. Dat blijkt uit het antwoord van federaal mobiliteitsminister Bellot op een parlementaire vraag van Peter Buysrogge (N-VA)

Het treinongeval vond plaats op 9 mei 2019. Toen ontspoorde een goederentrein nadat een wielas van de trein brak tussen het station van Belsele en Sinaai. Over een afstand van enkele kilometer was de schade aanzienlijk, zowel aan de treinsporen, de stationinfrastructuur als aan huizen van omwonenden. De materiele schade wordt door Infrabel geraamd op 1,82 miljoen euro.

Minister Bellot laat nu weten dat metaalmoeheid door corrosie van het betrokken rollend materieel aan de oorzaak ligt van het ongeval. “Het is geruststellend te weten dat de kwaliteit en de staat van het spoor geen rol heeft gespeeld”, reageert federaal volksvertegenwoordiger Peter Buysrogge. “In een eerder antwoord had de minister gezegd dat hij toen nog geen weet had van de oorzaak. Toch vond hij op dat moment niet nodig om bepaalde beperkingen voor specifieke goederentrafiek op te leggen, ondanks het aandringen van het Sint-Niklase stadsbestuur. Welke maatregelen de minister nu zal nemen om de kwaliteit van de rijtuigen van goederenverkeer te garanderen is nog niet duidelijk.”