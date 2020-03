Brandweer tracht tevergeefs 19-jarige kat te redden die klem zit in auto Kristof Pieters

15 maart 2020

19u41 6 Sint-Niklaas De brandweer van Sint-Niklaas heeft zondag tevergeefs getracht om een kat te redden die gekneld zat tussen de cardanas van de wagen van zijn baasje.

De vrouw merkte in de Guido Gezellestraat in Sint-Niklaas zwakke geluiden van een kat op. Toen ze nazicht deed merkte ze dat haar 19-jarige kater ‘Fritske’ gekneld zat tussen de cardanas. Het haar van de langharige kat zat helemaal tussen de cardanas gedraaid. De brandweer moest een wiel van de wagen verwijderen om bij het arme dier te geraken. Na een twintigtal minuten kreeg men de kat uiteindelijk los, maar het was jammer genoeg te laat. De kat bleek intussen overleden te zijn.