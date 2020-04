Brandweer rukt uit voor ‘geknelde’ kat in motor van auto Kristof Pieters

03 april 2020

17u52 0 Sint-Niklaas De brandweerpost van Sint-Niklaas rukte vrijdagmiddag uit voor het redden van een kat. Het dier had zich in het motorcompartiment van een wagen gewurmd. De eigenaar van de wagen hoorde de kat jammeren maar kreeg ze er zelf niet uit. De brandweer had meer geluk, na wat getik op de bumper sprong de doodsbange kat zelf uit het motorgedeelte.

De auto stond geparkeerd in de Hogenakkerstraat in Sint-Niklaas. Het was niet duidelijk hoe lang de kat al in het motorblok zat en of ze gewond was. Het lukte een van de brandweermannen om het dier in een transportkooi te krijgen. De politie kwam ter plaatse en via een chiplezer kon men achterhalen wie de eigenaar van de avontuurlijke poes was. Hierbij bleek ook dat de kat geen noemenswaardige verwondingen had.