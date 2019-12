Brandweer redt jonge ree uit gracht in Sinaai Kristof Pieters

29 december 2019

13u28 3 Sint-Niklaas De brandweer van Sint-Niklaas heeft zondag een kleine ree gered. Het dier zat gevangen tussen de afsluitingen die aan beide kanten van een gracht stonden.

Het waren enkele bewoners uit de Leestraat in deelgemeente Sinaai die zondag de hulpdiensten alarmeerden nadat een kleine ree in een gracht was gesukkeld. De bewoners hadden eerst zelf al geprobeerd om het diertje uit zijn benarde positie te bevrijden, maar dat lukte niet. De brandweer kwam met een ploeg, gewapend met waadpakken, ter plaatse om de jonge ree te vangen. Na enkele mislukte pogingen slaagden ze erin om het dier te pakken. De jonge ree werd vervolgens een eindje verderop op een landweg weer vrijgelaten. Hoewel het tijdens de reddingsoperatie enkele keren onzacht in aanraking kwam met de tuinafsluiting raakte de ree niet gewond. Eind goed al goed dus.