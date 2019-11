Brandweer moet uitrukken voor vuurtje van dakloze man Kristof Pieters

15 november 2019

14u09 3 Sinaai De brandweer werd vrijdagochtend opgeroepen voor rookontwikkeling in een leegstaand magazijn in de Hulstbaan in Sinaai. Een bewoner had er rond 4.15 uur rookontwikkeling en vlammen opgemerkt. Toen de brandweer van de post Waasmunster arriveerde, troffen zij een klein vuurtje aan dat was aangestoken door een dakloze man.

De man lag in erbarmelijke omstandigheden in het zwaar vervallen en vuile magazijn te slapen. Hij had een klein vuurtje gemaakt om zich wat te kunnen verwarmen. De brandweer bluste het vuurtje en een ploeg van de politie van Sint-Niklaas bracht de man over naar het commissariaat, waar hij een warme koffie kreeg. De man zou al lange tijd rondhangen in en rond het dorpscentrum van Sinaai. Hij zou niet voor overlast zorgen, maar is wel gekend bij de politiediensten.