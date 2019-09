Brandweer moet loszittend ornament van kerk verwijderen Kristof Pieters

22 september 2019

10u06 0

De brandweer van Sint-Niklaas werd vrijdag rond 14 uur opgeroepen om een loszittend ornament te verwijderen van de kerk op het Onze-Lieve-Vrouwpleint. Het stenen ornament was losgeraakt van de gevel en lag in de dakgoot van de kerk. Omdat het naar beneden dreigde te vallen, was er gevaar voor voorbijgangers. Met een hoogtewerker werd het brokstuk veilig weggehaald.