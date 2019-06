Brandweer blust dakbrand in De Gravestraat Kristof Pieters

03 juni 2019

17u42 4 Sint-Niklaas De brandweer moest maandagmiddag uitrukken voor een dakbrand in de De Gravestraat in Sint-Niklaas.

Buurtbewoners merkten rond 15 uur rookontwikkeling op vanonder de dakranden en verwittigden de hulpdiensten. De brandweer van de posten Sint-Niklaas en Temse kwamen ter plaatse. Na een uurtje was de interventie afgerond. Over de oorzaak is nog niks bekend. Er vielen geen gewonden.