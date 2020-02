Brandstichting in leegstaand schoolgebouw Kristof Pieters

14 februari 2020

18u01 0 Sint-Niklaas De brandweer van Sint-Niklaas werd vrijdagmiddag opgeroepen voor een rookontwikkeling in een leegstaand schoolgebouw in de Eekhoornstraat in Sint-Niklaas. Voorbijgangers hadden alarm geslagen nadat ze rook uit verschillende ramen zagen komen.

De brand situeerde zich op de bovenverdieping van het gebouw en werd vermoedelijk aangestoken. De brandweer had het vuur snel onder controle. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat het om bouwafval ging dat in brand was gestoken.

Het gebouw grenst aan de schoolgebouwen van SBSO Baken en MPI Kompas. Niemand raakte gewond.