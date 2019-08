Brandje op zolder van woning in Belseledorp Kristof Pieters

31 augustus 2019

20u03 0 Sint-Niklaas De brandweer van Sint-Niklaas werd zaterdagmiddag rond 12.45 uur opgeroepen voor een brand in een woning in Belseledorp in Belsele. Passanten zagen op dat moment rook vanonder de dakpannen komen.

De bewoners waren op dat moment niet aanwezig. Buurtbewoners hadden al een tijdje in de voormiddag een verbrande geur geroken. De brandweer had de situatie gelukkig snel onder controle. De kleine smeulbrand situeerde zich op de zolder. Mogelijk was een toestel oververhit geraakt.