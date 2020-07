Brandje in ondergrondse papiercontainer Kristof Pieters

12 juli 2020

11u42 0 Sint-Niklaas De brandweer van de post Sint-Niklaas werd zaterdagmiddag rond 16.30 uur opgeroepen voor een brandje in een ondergrondse papiercontainer in de Lodewijk De Raetlaan.

Het brandje ging gepaard met heel wat rookontwikkeling maar omdat het om een ondergrondse container ging, was er geen enkel gevaar voor uitbreiding. Het vuur was snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet gekend.