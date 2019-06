Brandje in magazijn in Moerlandstraat blijkt aangestoken Kristof Pieters

03 juni 2019

16u18 3 Sint-Niklaas De brand in een magazijn in de Moerlandstraat in Sint-Niklaas afgelopen weekend, blijkt aangestoken. De schade bleef gelukkig beperkt. Politie en parket voeren een onderzoek.

De hulpdiensten werden in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 3 uur gealarmeerd voor een rookontwikkeling in een magazijn tussen de Moerlandstraat en de Clement Heirmanstraat in Sint-Niklaas. De schade bleef beperkt tot het magazijn. Er werd niemand gewond. Het parket Oost-Vlaanderen stelde een branddeskundige aan om de precieze oorzaak van de brand te achterhalen. Uit de eerste bevindingen van de deskundige blijkt dat het zou gaan om een opzettelijke brandstichting.