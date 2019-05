Brandje door vergeten kookpot macaroni op 15e verdieping van flatgebouw in Koningin Fabiolapark Kristof Pieters

24 mei 2019

12u00 0 Sint-Niklaas De brandweer moest vrijdagochtend rond 10.15 uur uitrukken voor een klein brandje in een flat op de 15e verdieping van een appartementsgebouw in het Koningin Fabiolapark in Sint-Niklaas.

Het waren buren die rookontwikkeling hadden opgemerkt in de flat. De bewoners zelf waren niet thuis. Er werd daarom meteen groot alarm geslagen. De brandweer van drie posten van de Hulpverleningszone Waasland kwamen meteen ter plaatse. Gelukkig bleek het om een beperkt brandje te gaan. Er waren geen evacuaties nodig. De brandweer drong het appartement binnen en had de situatie snel onder controle. De oorzaak bleek een vergeten kookpot met macaroni te zijn die nog op het fornuis stond in de keuken.

Dankzij de alertheid van buren werd mogelijk wel erger voorkomen. Op dezelfde verdieping van hetzelfde gebouw brandde vorig jaar op 31 januari een flat grotendeels uit nadat de bewoonster een pot op het vuur was vergeten. Zo’n vaart liep het vandaag gelukkig niet. De smeulende etensresten werden geblust met een CO2-blusser. Er was achteraf enkel een sterke geurhinder in het appartement dat door de brandweer grondig verlucht werd.