Brandje door steekvlam in keuken van restaurant Tuana Kristof Pieters

11 juli 2020

13u51 1 Belsele De hulpdiensten werden vrijdagavond rond 0.30 uur opgeroepen voor een brandje in de keuken van grillrestaurant Tuana op de Lokerse Baan in Belsele. De schade bleef gelukkig beperkt.

De oorzaak was een steekvlam op de grill waardoor de dampkap vuur vatte. Er was een kortstondige rookontwikkeling waarna alle nog aanwezige personen de zaak moesten verlaten en verzamelen op de parking. De brandweer was snel ter plaatse en had de situatie snel onder controle. Het gebouw moest enkel geventileerd worden.