Brandje aan dampkap nadat vlam in de pan slaat Kristof Pieters

25 juli 2020

13u58 0

In de Puyenbekestraat in Sint-Niklaas brak vrijdag rond 17.10 uur brand uit aan een dampkap in de keuken. Tijdens het koken was het vuur in de plan geslagen. Het brandje was bij aankomst van de hulpdiensten al onder controle. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt.