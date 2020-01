Brandje aan dak van schrijnwerkerij op Vlyminckshoek Kristof Pieters

12 januari 2020

00u39 0 Sint-Niklaas De brandweer van de post Sint-Niklaas werd zaterdagavond opgeroepen voor een brand bij een schrijnwerkerij aan Vlyminckshoek.

Rond 22.30 uur werd een zware rookontwikkeling vastgesteld bij Meersman Interieurinrichting aan Vlyminckshoek. Ter plaatse bleek de isolatie in het dak aan het branden. De brandweer had de situatie gelukkig vrij snel onder controle zodat erger vermeden kon worden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet bekend.